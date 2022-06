Football (SM Caen). Johann Lepenant rejoint officiellement l'Olympique Lyonnais

Ce n'était plus qu'une question d'heures. À 19 ans, Johann Lepenant évoluera en Ligue 1 dès la saison prochaine. Le milieu de terrain rejoint l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, club avec lequel il est lié jusqu'en 2027. Le transfert a été officialisé mercredi 22 juin.

🚨 En pleine période d'examens, on a une bonne nouvelle pour vous … ✍️



➡️ Une épreuve un peu spéciale était organisée aujourd'hui au @GroupamaStadium 🤓#Lepenant2027 pic.twitter.com/zPOW1fUd3a — Olympique Lyonnais (@OL) June 22, 2022

À la découverte de la Ligue 1

"Le montant du transfert s'élève à 4,25 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 2,5 millions de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future", précise le club lyonnais via un communiqué. À titre de comparaison, en 2016, Thomas Lemar avait été vendu 4 millions à Monaco lorsqu'il avait 19 ans. Parmi les transferts les plus chers de jeunes joueurs, Youssef El Arabi, 24 ans, avait été vendu 7,5 millions en 2011 (Hilal, Arabie Saoudite) et N'golo Kanté, 24 ans également, 9 millions d'euros en 2015 (Leicester).

Voilà c'est officiel, je suis désormais un joueur de @OL

C'est une immense fierté de pouvoir intégrer cette équipe et d'accéder à la Ligue 1.

Merci au Président et son staff pour la confiance.

Hâte de commencer cette nouvelle aventure ! pic.twitter.com/tFexTVvYGH — Johann Lepenant (@johann_lepenant) June 22, 2022

Originaire de Granville, Johann Lepenant a signé professionnel à l'âge de 16 ans. Bien installé dans le onze de Stéphane Moulin la saison dernière, le milieu défensif a cumulé au total 56 apparitions en Ligue 2.

Il est même devenu le joueur de moins de 20 ans le plus utilisé avant de remporter le Tournoi de Toulon avec l'Équipe de France U20.

Un "au revoir" d'une grande classe

Chouchou des supporters caennais, en binôme avec l'enfant du pays Jessy Deminguet, Johann Lepenant a fait ses adieux avec classe. Il remercie entraîneurs, staff, bénévoles, joueurs et supporters qui l'ont accompagné pendant six ans avant de terminer sur un mot. "Le Stade Malherbe restera à jamais mon club de cœur."