Bonne table à Caen. Onolulu, le bowl qui fait voyager à Hawaï

Le restaurant Onolulu Poke Bar a ouvert le 6 mai dernier rue Saint-Jean à Caen, tout près de l'église Saint-Pierre. Honolulu, c'est aussi le nom de la capitale d'Hawaï, terre d'origine des poke bowls, la spécialité du restaurant.

Desserts maison

"Healthy food, happy mood", peut-on lire sur les murs à l'entrée. Le décor est posé, la bonne humeur règne ici. La peinture bleue me fait penser à l'océan qui entoure l'archipel et les tables jaunes à la plage. Ce n'est pourtant pas les vacances. Je m'y arrête pour ma pause déjeuner. Devant moi, une série d'ingrédients : carottes râpées, courgettes râpées, avocats, mangue, crevettes… J'opte pour la personnalisation de mon bowl, pour un supplément d'1 €. Un mélange de sucré-salé agrémenté d'un topping de coriandre fraîche et d'oignons frits, l'un de mes ingrédients préférés. Pour les sauces, le choix est large. Ponzu agrumes, sésame soja, sésame cacahuète et coco passion. "Elles sont fabriquées par le chef étoilé David Etcheverry, explique Cédric Dupuis, qui essaie de se différencier des quatre autres spécialistes de poke bowls du centre-ville. La recette reste secrète." Expert dans l'événementiel, le néo-restaurateur est franchisé d'un premier Onolulu poke bar à Rennes. "C'est un ami d'enfance de Caen qui a lancé ce concept. J'avais envie de faire autre chose avant la Covid-19, j'ai franchi le pas", raconte-t-il. Il mise aussi sur des desserts gourmands faits maison, sur place. Entre le carrot cake qui me fait de l'œil et un cheesecake plus qu'appétissant, je m'oriente plutôt sur un fromage blanc au coulis de mangue accompagné de son granola grenade. Il faut dire que le petit format du bowl m'a déjà bien rassasiée. J'accompagne le tout (menu à 17,30 €) par un jus frais à base de pomme carotte curcuma et gingembre pour faire le plein d'énergie pour l'après-midi. Pour les étudiants, le bowl coûte 7,90 €.

La formule bowl, boisson et dessert sans supplément coûte 14,80 €. Le restaurant travaille aussi avec les plateformes de livraison.

Pratique. Onolulu poke bar, 8 rue Saint-Jean. Ouvert de 11h30 à 14h et de 19h à 21h30. Tél. 02 31 50 12 99.