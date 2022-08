Vimoutiers. Des terres chargées d'Histoire au Mémorial de Montormel

Riche de son passé, le pays d'Argentan conserve une trace de son histoire au Mémorial de Montormel.

En août 1944, la bataille de Normandie s'achève. Les armées alliées écrasent sous une pluie d'acier 100 000 Allemands dans la poche de Falaise-Chambois. Situé sur les lieux mêmes des combats, entre Argentan et Vimoutiers, le mémorial offre un point de vue exceptionnel sur la vallée de la Dives. Il décrit l'ampleur de la bataille et ses enjeux. Un film, un diorama animé et la présentation de reliques complètent les explications d'un guide.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 heures. Plein tarif : 6 € - Tarif enfant : 2,50 € - Tarif étudiant 3,50 €.