Alençon. Visitez la maison natale de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Rue Saint-Blaise, en plein cœur d'Alençon, la maison natale de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus vous ouvre ses portes pour vous rapprocher d'elle et retrouver l'authenticité de l'époque durant laquelle elle a vécu. Considérée comme l'une des plus grandes saintes du XIXe siècle, elle y est née le 2 janvier 1873. La visite vous permettra de découvrir des photos, des souvenirs de famille, des jouets de Thérèse et des objets témoignant de l'activité professionnelle de ses parents, Louis et Zélie Martin. Une boutique et un espace d'accueil sont présents. Un jardin aménagé, fleuri et arboré permet de prendre une pause en plein air.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Tél. 02 33 26 09 87