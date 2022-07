Saint-Philbert-sur-Orne. La Roche d'Oëtre, un point de vue haut de 118 mètres

C'est sûrement l'une des plus belles vues de l'Orne. Située à Saint-Philbert-sur-Orne et perchée à 118 mètres au-dessus des gorges de la Rouvre, la Roche d'Oëtre surplombe le bocage ornais.

D'une grande biodiversité, le site est en quelque sorte le rendez-vous phare des randonneurs et amateurs de nature sauvage. Plusieurs sentiers balisés sont ouverts toute l'année (2,5 km, 5 km, 9 km). À proximité, le Pavillon de la Roche d'Oëtre et la Maison de la Rivière et du Paysage accueillent et informent les visiteurs. Un parc d'accrobranche a fait sa place entre les cimes de la forêt. Au sommet de la Roche, le restaurant café Le Caillou promet un voyage culinaire à travers des produits frais, locaux et de saison.