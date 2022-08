Musée. La dentelle d'Alençon, inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco

C'est une étape incontournable à faire si vous êtes de passage à Alençon. Le Musée des beaux-arts et de la dentelle, installé depuis 1857 dans l'un des bâtiments de l'ancien collège des Jésuites, rassemble des œuvres qui se répartissent en trois sections : dentelle, beaux-arts et art cambodgien.

Vous y découvrirez une pièce exceptionnelle et rare : un voile de mariée du XIXe siècle. Il mesure 3,50 m de long et 2 m de large et a entièrement été réalisé au Point d'Alençon et à l'aiguille. On estime que sa conception a nécessité entre 350 000 et 500 000 heures, ce qui représente une année de travail pour une centaine de dentellières.

Certaines salles du musée retracent 350 ans d'histoire de la dentelle au Point d'Alençon, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco.

Pratique. En juillet et août, ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et du samedi au dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Tarif : 4,10 € (gratuit le premier dimanche de chaque mois).