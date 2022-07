Avranches. Au Scriptorial, place aux animaux fantastiques

Les dragons, les monstres et les chimères ne datent pas d'hier. On les retrouve le long des pages des moines copistes ou en sculpture, car ce bestiaire faisait déjà partie de l'imaginaire médiéval. Le Scriptorial présente même des œuvres inédites. On retrouve ces animaux fantastiques aujourd'hui au musée d'Avranches, qui fait dialoguer les époques en invitant des artistes à donner leur vision des chimères. Ainsi, tout l'été, l'artiste Codex Urbanus expose ses propres créations, issues de vieilles cartes postales d'Avranches et du Mont. Le Scriptorial, au 6 place d'Estouteville, est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h. Tarif de l'exposition seule : 3 €. Tél. 02 33 79 57 00.