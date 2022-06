Alençon. Vingt-cinq ans d'Échappées belles,la billetterie est ouverte

Les Échappées belles reviennent à Alençon, avec la vingt-cinquième édition de ce festival, du samedi 16 au samedi 23 juillet, en quatre lieux de la ville : le parc Joubert, la Cour carrée de la dentelle, le parc Simone Veil, l'Esplanade du théâtre. Un village du festival sera aussi implanté dans la cour Bernadette et Jean Mars (près de la médiathèque). Au programme, comme toujours, beaucoup d'éclectisme, de spectacles de rue, de théâtre forain, de cirque, de clowns, de danse… et même les artistes du cabaret travesti de Madame Arthur ! "On a tous besoin de retrouver un côté festif à notre été", a expliqué Fabienne Mauger, élue à la Ville en charge des affaires culturelles.

Après deux étés perturbés par la Covid-19, la directrice de la Scène Nationale 61 Régine Montoya, qui programme ce festival, est "heureuse de retrouver des conditions normales". Les Échappées belles, ce sont dix-huit représentations, dont onze qui sont gratuites. La réservation des places (3 €) est obligatoire pour tous les spectacles (même gratuits). Elle a débuté à l'office de tourisme d'Alençon, ou sur alencon.fr.