Sud-Manche. L'agglomération lance une stratégie zéro déchets

Les communes autour de la baie du Mont Saint Michel se lancent dans un objectif zéro déchet. À partir de maintenant, elles mobilisent aussi le grand public pour la période estivale. Une décision impulsée par Jacques Bono, maire du Mont Saint-Michel, pour préserver le cadre majestueux de la Merveille qui connaît une énorme fréquentation touristique. L'idée est aussi de réussir les objectifs de réduction de 50 % de la quantité de déchets enfouis en 2025, votés par le Parlement. Les services de l'agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie ont déjà entrepris de faire des efforts. Place donc au public, avec une campagne de prévention mais aussi des actions très concrètes estime Margaux Guérin, la chargée de mission zéro déchet à la communauté d'agglomération. "On a expérimenté des sites zéro déchet. On vient en visite sur l'aire de pique-nique de Huisnes-sur-Mer et prochainement le Bec d'Andaine et on a retiré l'ensemble des corbeilles", explique-t-elle. Il faudra donc ramener les déchets à la maison et moins en produire.

Des poubelles de tri intelligentes, qui compactent les ordures, ont également été mises en place au Mont pour inciter encore plus les visiteurs à trier et faire attention à leurs déchets.