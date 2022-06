Votre horoscope signe par signe du vendredi 24 juin

Bélier

Votre moral est en berne, c'est le jour ou jamais pour appeler vos amis à la rescousse !

Taureau

Ne laissez pas votre baisse de moral s'accentuer. Il est temps de réagir, tout n'est pas si noir.

Gémeaux

Soyez vigilant en voiture, surtout s'il ne vous reste pas beaucoup de point sur votre permis.

Cancer

Ne paniquez pas et faites preuve d'organisation. C'est la seule manière d'y voir plus clair.

Lion

En famille, Ne cherchez pas à imposer votre manière de voir les choses. Laissez place au dialogue.

Vierge

Vous surprendrez votre moitié par vos réactions. Faites attention aux paroles malheureuses que vous pourriez avoir sans le vouloir

Balance

En couple, vos relations sentimentales seront empreintes de joie de vivre.

Scorpion

Côté amour, il serait bon de mettre un peu d'ordre dans vos sentiments et de regarder la réalité en face.

Sagittaire

Même si vous débordez de projets et d'idées, vous devrez tenir compte d'un blocage imprévu. N'essayez pas de forcer les choses

Capricorne

N'écoutez pas les rumeurs que colportent des personnes désireuses de se mettre en avant.

Verseau

Vous ne manquez pas de ressort et votre dynamisme fait plaisir à voir. Rien ne semble pouvoir vous arrêter.

Poissons

Vous exprimez vos sentiments spontanément et simplement et plus d'une personne risque d'être surprise par cette attitude.