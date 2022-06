[Enquête] Seine-Maritime. Reprise des concerts d'été : les masques tombent 

Fini les jauges, le port du masque et, on l'espère, les craintes d'une rechute sanitaire. Cet été 2022 a une saveur toute particulière pour les organisateurs de festival. Les propositions fleurissent déjà, entre la première Seine Urbaine à Cléon, la 43e édition de l'Archéo Jazz à Blainville-Crevon, ou encore la 33e Viva Cité à Sotteville-lès-Rouen dès ce vendredi 24 juin. Les Terrasses du jeudi, un des gros rendez-vous de la saison estivale à Rouen, font partie de ces autres événements "crash tests" après deux années presque sans public. "On est un peu sur un retour à la normale et ça fait du bien", admet Gildas Clet, le directeur de la programmation, quelque peu ému, à l'annonce de l'édition 2022. "C'est très agréable de ne plus penser jauge, de ne plus penser Covid, même s'il est encore un petit peu dans le coin… On s'est serré les coudes, organisateurs et artistes, pour regarder un peu plus loin, et maintenant on y est", renchérit Jal Hohy, le directeur du Kalif, organisateur de l'événement.

À l'arrêt pendant deux ans

À l'instar d'une bonne partie de l'événementiel en Normandie, les organisateurs du festival Archéo Jazz, eux, ont dû tirer une croix sur leur édition de 2020, puis sur celle de 2021, refusant les "plans b" avec jauges réduites ou port du masque. Ce choix audacieux leur a permis de conserver les aides des deux années de pandémie attribuées par la Région, le Département et le Centre national de la musique notamment. Ces fonds gelés ont servi ainsi à l'organisation de l'édition 2022, remplie d'espoir selon Jerôme Benet. "On a limité au maximum les dépenses dans cette période de pandémie."

L'Archéo Jazz, qui reprend le mardi 28 juin, a aussi la particularité de s'appuyer essentiellement sur les bénévoles pour la logistique mais aussi la partie technique, soit 150 personnes mobilisées chaque année pour faire vivre l'événement.

"Pour relancer la machine,

il ne faut pas être en demi-teinte"

Seules six personnes, pour la plupart des intermittents du spectacle, sont rémunérées par les partenaires du festival pour gérer notamment l'ingénierie du son.

"Après une période comme ça, pour relancer la machine, il ne faut pas être en demi-teinte." Le festival n'a donc pas lésiné sur la programmation. Parmi les têtes d'affiche, figure James Blunt. "C'est une star internationale indubitable… Pour autant, notre but est d'équilibrer le budget artistes, on ne cherche pas à faire de l'argent sur les concerts", explique le directeur du festival. Malgré le risque d'indisponibilité des grands artistes internationaux qui se bousculent pour cette rentrée 2022, Archéo Jazz n'a pas eu de souci pour composer son affiche. "Pour les grands noms, on n'a jamais cherché à faire venir un artiste uniquement pour nous, on attend qu'il y ait des tournées et on trouve quelques trous afin de moins payer cher que les autres." Selon le directeur, les recettes du festival se font surtout sur la vente des boissons fraîches et les victuailles, dont les bénéfices peuvent osciller entre 25 000 et 30 000 euros.