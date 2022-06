Album. La poésie décalée de Garz à travers la musique

En 2022, il revient pour en découdre. Depuis près de 25 ans, Garz ne s'est pourtant jamais barré très loin. Activiste (malgré lui) de l'underground pop hexagonal, Matthieu Garczynski dit "Garz" est un consciencieux de l'auto-production. Enchaînant les albums, les démos, les cassettes et les disques comme d'autres enchaînent les périodes de doute, Garz participe depuis longtemps au foisonnement d'une production francophone qui se plaît à explorer les marges, épaulé parfois par une guitare folk, souvent par des claviers vintage. En croisant l'héritage d'une profonde culture de la chanson française avec celui de la new wave et de la synth pop, il semble avoir trouvé le son qui fera désormais son identité sonore.

Dès les premières mesures de Barré, on pense à John Carpenter, et quelques minutes plus tard à la poésie décalée de Philippe Katerine. Deux figures attentives auxquelles l'intéressé préfère la voix et le phrasé de Bashung, qui se marient pourtant ici en une improbable harmonie, les dix morceaux s'enchaînant avec la fluidité propre à ces disques qui assument pleinement leur singularité. Barré marque une volonté de liberté et d'échappée définitive.

D'où son titre peut-être. D'où ces fulgurances textuelles, qui ont l'humour du désespoir (à moins que ce ne soit l'inverse) : "C'est là que je me suis ouvert les veines. J'ai mis un terme à ma déveine." Ou encore : "Chevauchons la bombe atomique, tout en restant décontractés." Tout un programme, que le chanteur au charisme aimable déroule en suivant une règle simple : se faire plaisir en creusant au plus profond de ses obsessions, en se donnant une liberté totale et un contrôle absolu. Un cahier des charges qui a maintes fois fait ses preuves.

En 2022, Garz tient bon la barre, qu'il a placée bien haute.

En savoir plus. Le nouvel album de Garz nommé "Barré", sorti le 18 mars dernier, contient 10 titres. L'opus se traduit dans un univers parfois folk, souvent par des claviers vintage ou par des riffs électriques aux allures de cris de guerre punk.