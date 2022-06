Législatives 2022 - Manche. Anna Pic élue dans la quatrième circonscription

Anna Pic, candidate de la Nupes, a été élue députée de la quatrième circonscription de la Manche dimanche 19 juin. Les habitants du Nord-Cotentin l'ont placée en tête, avec 51,60 % des voix, devant la sortante Sonia Krimi (Ensemble !), de la majorité présidentielle, qui a recueilli 48,40 % des suffrages.

Au premier tour, Anna Pic avait recueilli 31,61 % des voix, devançant d'un point seulement sa rivale (30,14 %). Anna Pic a porté pour ce scrutin les couleurs de La France insoumise, d'Europe écologie-Les Verts, du Parti socialiste et du Parti communiste, mais elle est avant tout une socialiste convaincue, et même la première secrétaire du PS dans la Manche. Elle est aussi maire adjointe à Cherbourg, et conseillère régionale.

Dans la circonscription, le taux de participation est de 47,53 %.

