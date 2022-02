Moins de vacances dans les lycées : le recteur de l'académie de Rouen "dément la rumeur"

Le recteur de l'académie de Rouen, Marie-Danièle Campion, a tenu vendredi 30 septembre à "démentir formellement une rumeur qui circule actuellement au sein des établissements scolaires de l'académie". Le motif : la supposée suppression d'un mois de vacances par le ministre de l'éducation. "Cette rumeur, qui s'échange par SMS, est totalement dénuée de fondement", assure le Rectorat.

Elle aurait provoqué des appels à manifester, des tentatives de blocage et des feux de poubelles, notamment au sein de lycées professionnels. Marie-Danièle Campion en a appelé au "bon sens et (à) la vigilance de chacun pour que cette rumeur cesse de circuler et pour que les élèves de l'académie et les personnels des établissements scolaires puissent travailler dans de bonnes conditions".

Cette rumeur a peut-être pour origine le récent rapport du Comité de pilotage sur les rythmes scolaires. Ce dernier a proposé de raccourcir de deux semaines les vacances d'été et de porter la durée des vacances de la Toussaint à deux semaines. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise.