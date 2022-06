Place du commerce. Des ouvertures pour l'été à Rouen et Barentin

Ça sent déjà bon l'été dans la Métropole de Rouen. Et les commerçants ne vont pas manquer cette nouvelle saison estivale, cette fois-ci, sans restrictions sanitaires. Venez découvrir quelques nouveautés, à Rouen et à Barentin.

Piscine, loisirs et envies truffées

L'ambiance caniculaire de ces derniers jours, pousse nombre de Rouennais à chercher la fraîcheur. Et quoi de mieux que la piscine ? Après de longs mois de travaux, l'enseigne Desjoyaux a ouvert ses portes à Barentin et assure la conception de votre piscine jusqu'à son entretien. Karting, laser game, bowling ou karaoké, toutes ces activités sont désormais ouvertes en un même lieu, au chemin de Croisset, chez Rouen Espace Loisirs, qui vous accueille pour un moment de convivialité. Enfin, rue Saint-Romain, Signorini Tartufi, le spécialiste de la truffe, propose un choix de 150 variétés.

