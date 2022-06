Briouze. Pour la 25e édition, le festival Art Sonic mêle manga et univers rock

Le festival Art Sonic se tiendra les 22 et 23 juillet prochains, à Briouze, dans l'Orne. Après deux éditions reportées, le festival accueillera entre autres les rappeurs Orelsan et Vald, ou encore le groupe rock Skip The Use. L'univers graphique de cette cuvée 2022 a été pensé par l'artiste Tizieu.

On y retrouve de grandes influences mangas, mais aussi des références au film Mad Max, jugé plus rock par les organisateurs.

Vald - Tizieu / Art Sonic

Cette orientation artistique a été saluée par les artistes, qui sont plus souvent habitués à voir les mêmes photos de presse réutilisées. Une nouvelle fois, le festival ornais parvient à tirer son épingle du jeu de bien belle façon.

Pour le teaser vidéo, réalisé en motion-design par Gwendal Le Naour, un artiste caennais, on retrouve les différents artistes lancés dans une course effrénée, comme impatients de retrouver la Normandie, la scène et le public.