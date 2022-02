Rouen : deux morts dans un incendie

Le feu s'est déclenché dimanche 2 octobre vers 5h30 du matin dans un immeuble de la rue Richard Wagner propriété du bailleur social Logiseine. Un handicapé physique de 30 ans, et sa mère âgée de 68 ans, vivant ensemble dans un appartement du 11e étage, n'ont pas survécu, "bloqués" dans leur appartement et mortellement intoxiqués par les fumées.

Ce serait le matelas du trentenaire décédé qui aurait pris feu, vraisemblablement à cause d'un mégot de cigarette mal éteint. Ce drame intervient quelques mois après les incendies mortels des "Verre et Acier" voisins, en mars et en juillet dernier.