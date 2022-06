Saint-Lô. Bonnet obligatoire à la piscine : découvrez pourquoi

Parmi les changements annoncés au 1er juillet, le port obligatoire du bonnet de bain au centre aquatique de Saint-Lô. Cette décision, qui est pour l'instant annoncée par des pancartes dans l'enceinte de la piscine, tient à deux raisons principale.

La première est une question d'hygiène. C'est aussi pour cela que les employés rappellent que seuls les maillots de bain sont autorisés dans la piscine : les sous-vêtements et les shorts de bain sont interdits. Par ailleurs, la douche avant d'entrer dans l'eau doit être prise avec du savon.

L'autre raison est économique. Il s'agit de faire des économies, notamment d'énergie. L'une des mesures consiste à mettre moins de produits nettoyants dans l'eau. Cette décision n'est qu'une partie émergée de l'iceberg du dossier piscine dans l'agglomération.

Plus largement, c'est toute la politique concernant les piscines de l'agglomération (Saint-Lô, Saint-Amand et Graignes) qui doit être remise sur la table, dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie et des matières premières.

Si l'on compte tous les équipements sportifs de l'agglo, les coûts sont passés de 1,2 à 2,4 millions d'euros.

Le dossier piscine devrait être à l'étude lors du prochain conseil communautaire, le 4 juillet.