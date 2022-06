La vague de chaleur progresse en France, avec des pics locaux attendus à 40°C

Le pays est touché depuis mardi par une vague de chaleur arrivée du Maghreb en passant par l'Espagne, qui a d'abord affecté le Sud-Ouest avant de s'étendre.

Des températures comprises entre 30 et 35°C ont été enregistrées mercredi sur toute la moitié sud du pays, et la vague de chaleur va encore s'étendre.

Météo-France s'attend jeudi à des valeurs maximales de 34 à 38 degrés dans la moitié sud, avec quelques pointes possibles jusqu'à 39/40 degrés à l'ombre localement. Il fera de manière général moins chaud dans la moitié nord, avec entre 25 et 30 degrés.

Le temps sera caniculaire vendredi sur une grande partie du pays, la vague de chaleur s'étendant aux régions du Nord et s'intensifiant encore sur l'Ouest et le Sud. Au plus chaud de l'après-midi, Météo-France attend 36 à 39 degrés dans ces régions, et localement les thermomètres pourront atteindre 40 degrés à l'ombre.

Attribuées au réchauffement de la planète, les vagues de chaleur se multiplient dans le monde, y compris en France où cet épisode est d'une précocité inédite, devant celles de 2017 et 2005 qui avaient commencé le 18 juin.

L'Espagne étouffe elle aussi depuis six jours, avec des températures qui dépassent par endroits les 40°C, et devait faire face jeudi à plusieurs incendies.

Le plus inquiétant s'est déclarée près de Baldomar, dans la province de Lérida (Catalogne, nord-est), où le feu a déjà détruit 500 hectares de forêt, mais a "le potentiel" pour s'étendre à 20.000 hectares, selon le gouvernement régional catalan.

A Lérida, des températures allant jusqu'à 41ºC sont attendues jeudi, selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet), qui prévoit également des températures supérieures à 40ºC à Badajoz (sud-ouest) et Saragosse (nord-est).