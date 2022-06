Caen. "Ça commence à être dur" : les métiers du BTP confrontés à la chaleur

Le soleil commence déjà à se faire sentir en cette fin de matinée. Jeudi 16 juin, les températures devraient monter jusqu'à 29 °C dans le département du Calvados. Pour Benjamin Gondouin, chef de chantier dans le BTP à Caen et ses équipes, cela complique le travail : "Ça commence à être dur, mais c'est surtout vendredi, où 32 à 34 °C sont attendus, que ça va être difficile." Pour faire face à cette hausse des températures, des aménagements sont mis en place, notamment sur les horaires : "On va travailler de 7 heures à 15 heures au lieu de 8 heures à 17 heures". Des frigos sont également installés avec des bouteilles d'eau et évidemment la souplesse est de mise : "Si les gars ont besoin d'aller à l'ombre se reposer 10 minutes, ils peuvent, bien sûr."

Benjamin Gondouin reconnaît quand même que c'est "plus agréable de travailler sous le soleil que lorsqu'il pleut des cordes".