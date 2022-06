Alençon. Action citoyenne et rafraîchissante : le nettoyage du ruisseau du Londeau

Avec la très forte chaleur mercredi 15 juin, il y en a qui ont flairé le bon plan : bottes aux pieds, à l'invitation de la Communauté urbaine d'Alençon, des stagiaires de l'école Epide, l'école de la deuxième chance, sont allés nettoyer le ruisseau du Londeau, en périphérie de l'agglomération.

Ce nettoyage s'avère indispensable parce que l'eau des ruisseaux va dans les rivières, les fleuves, et finit dans la mer. Mais elle va aussi au robinet de votre cuisine ou de votre salle de bains… "On a ramassé des canettes de bière, des emballages en carton et même des caleçons !", explique Maëlys Halter, stagiaire de l'Epide, convaincue que cette action citoyenne "peut aussi sensibiliser d'autres jeunes ".

Après ce nettoyage, des blocs de pierre et des graviers vont être déposés dans le lit du ruisseau, pour constituer des abris pour les poissons et régénérer la faune : oiseaux de rivière, mais aussi pourquoi pas des couleuvres, dont deux espèces sont piscivores…