Hérouville-Saint-Clair. Prenez de la hauteur au parc Beauregard Aventure

À cinq minutes de Caen à Hérouville-Saint-Clair, profitez d'une journée d'accrobranche au parc Beauregard Aventure. Le domaine propose un parcours de jeux gonflables et dix parcours d'accrobranche avec 160 jeux différents, comme la tyrolienne, les filets et les skates sur câble. Selon la formule et le parcours, l'accrobranche coûte 8 à 24 €. Depuis 2019, le parc dispose de quatre terrains de paintball d'une superficie de 10 000 m2 au total. Pour les moins courageux, de nombreux fauteuils et bancs sont dispersés pour admirer le spectacle. Ouvert pour les grands et les petits, à partir de huit ans.

Pratique. De 8 à 24 € (accrobranche), de 8 à 19 € (paintball). Tél. 02 31 44 14 79.