Petit-Couronne. L'Archifête : la tradition des fêtes de villages remise au goût du jour

Avec pour maître mot la convivialité, l'Archifête célèbre son grand retour à Petit-Couronne, dans une version enrichie.

Grand divertissement

Cette année encore, Annie Mabilais, directrice du service culturel de la Ville, défend un programme diversifié et festif. Et l'organisatrice de l'événement a vu grand : "Ce festival s'adresse à un public très familial, c'est pourquoi nos propositions sont très variées : bal, théâtre d'objet, pièce acrobatique, spectacles humoristiques ou jeune public, formes théâtrales ou musicales, il y en a vraiment pour tous les goûts." Les arts de la rue sont bien sûr à l'honneur pour cet événement de plein air et les spectacles se déploient sur tout l'espace du centre-ville, de la place du marché au jardin aquatique, avec des formules aussi variées que les genres : déambulations, spectacles participatifs petit ou grand format, mais aussi espaces de jeux pour les enfants aménagés par la compagnie Ludens et balades à dos d'âne grâce au partenariat avec la ferme du Mathou.

Pépites artistiques

"Même si ce rendez-vous est très populaire, nous avons une grande exigence de qualité pour les spectacles qui sont présentés", explique Annie Mabilais. Elle prospecte d'ailleurs longtemps en amont pour définir cette programmation originale et sélectionne des compagnies de toute la France : "Mais nous soutenons aussi les compagnies normandes comme Cuivres et zinc et Commediamuse." Certaines compagnies sont fidèles à l'événement, comme la Cie Lucamoros ou l'Afag, mais chaque édition est entièrement renouvelée : "Les spectacles présentés sont toujours inédits. Cette année, la Cie Lucamoros, dans un dispositif scénique très original, rendra hommage au peintre Paul Gauguin, alors que l'Afag, dans un registre très humoristique, revisitera l'univers des pirates." Mais le grand rendez-vous nous est donné par l'Homme V dimanche, place du marché : un numéro ébouriffant de BMX acrobatique accompagné par le violoncelle !

L'esprit de la Saint Jean

"L'Archifête s'associe depuis toujours à la Saint Jean, souligne Annie Mabilais. Le calendrier de cet événement coïncide avec cette fête de village traditionnelle mais aussi avec la foire à tout. C'est l'occasion pour les habitants de Petit-Couronne de se retrouver et se divertir dans une ambiance conviviale." Si l'événement est toujours fidèle à la tradition, l'archifête bouscule cependant quelque peu le rite cette année, avec l'apparition de l'esprit de la Saint Jean incarné par un personnage mystérieux : "Avec la compagnie de scénographes Le presse Cervelle, un gigantesque personnage verra le jour, grâce aussi au concours des habitants qui viendront aussi lui confier leurs vœux sur des petits papiers. Ce week-end s'achèvera dans un final grandiose, avec la crémation de ce géant dans un rituel animé par le comédien rouennais Dominique Bonafini".

Pratique. Les 17,18 et 19 juin à Petit-Couronne. Gratuit. Programme sur ville-petit-couronne.fr.