Seine-Maritime. Assureur la semaine et boulanger le week-end, Cyril Hervieux a trouvé son équilibre

L'odeur du bon pain embaume les pièces de sa maison. Cela fait quelques mois que Cyril Hervieux a transformé son domicile, à Bihorel, en petite boulangerie. Discret et un brin timide, le père de famille a déjà préparé quelques miches, soigneusement posées sur le plan de travail de sa cuisine. Il doit se contenter de son four ménager pour le moment. "Je ne le ménage pas", ironise Cyril Hervieux. "Il lui arrive de cuire pendant six à huit heures de suite. J'ai peur qu'il me lâche du jour au lendemain." À raison d'un kilo de pains toutes les heures, Cyril Hervieux est limité aujourd'hui dans sa production. Mais ces conditions spartiates ne seront, bientôt, plus qu'un souvenir. Le quinquagénaire devrait acquérir son propre fournil de 12 m2 d'ici cet été. Il a récemment lancé des travaux d'extension au niveau de son garage pour y entreposer un vrai four boulanger, un pétrin et un tour pâtissier, afin de sortir plus de volume et accessoirement faire se reposer le four de la cuisine.

Son CAP boulangerie en poche en 2020, Cyril Hervieux a commencé à faire du pain pour lui-même, ensuite pour ses amis. Et les commandes s'accumulant de fil en aiguille, le Bihorellais a décidé de lancer sa propre boulangerie, La Bouldam. "J'ai toujours été un passionné de cuisine, mais faire du pain, c'était rarement une réussite. Je me suis dit qu'en passant le CAP, j'allais apprendre les techniques."

"Boulanger,

c'est un métier très physique"

"Je rentre du travail, je mets mon tablier et je ne vois pas le temps passer", explique Cyril Hervieux, émerveillé dès que le pain sort du four. Pour autant, il se refuse d'abandonner son poste à la Matmut, entreprise d'assurance pour laquelle il travaille depuis 25 ans. "Boulanger, c'est un métier très physique. J'ai 52 ans passés, il faut être prudent. Pour l'instant, cet équilibre me convient." Cyril Hervieux ne pétrit que le week-end. "Ma pâte repose entre 15 et 16 heures. Pendant ce temps-là, je fais autre chose." Natation, foot en salle, l'assureur peut s'adonner à ses loisirs préférés et maintenir une vie sociale et professionnelle normale. Des ambitions mesurées qui correspondent aussi à ses valeurs. Un peu écolo dans l'âme, Cyril Hervieux privilégie une production bio et raisonnée grâce à son fournisseur de farine installé près de Tôtes. "L'idée, c'est de ne vendre que sur commande, pour ne pas produire davantage que ce qui va être vendu."

Aujourd'hui, pain de campagne, pain aux graines, et pain complet sont l'essentiel de sa production. Les commandes peuvent être passées sur la page Facebook "La Bouldam" et sur son compte Instagram "labouldam".