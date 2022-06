Bonne table à Caen. L'Étoile, la simplicité du fait maison

Cette semaine, ce sont les mots "fait maison" et "produits frais" qui nous ont menés au restaurant L'Étoile à Caen. Excentré du centre-ville, le restaurant se trouve au bord d'une route assez fréquentée. Des auvents ont été dressés pour nous séparer du reste du monde le temps d'un repas. Sur une terrasse étendue, nous nous sommes installés avec l'envie de profiter de la chaleur. Mais nous aurions aussi pu pénétrer dans l'aile droite du restaurant, dans une ambiance plus intime et détendue.

Une cuisine classique et fraîche

À la carte, des recettes simples et traditionnelles de la cuisine française comme le foie gras, l'œuf poché ou l'entrecôte. Aussi, une carte de pizzas réunit les classiques. Les plats sont faits maison, à base de produits frais. Samet Sarac, le gérant, se rend "tous les jours chez le boucher" pour remplir les frigos du restaurant. Pour lui, la fraîcheur fait toute la différence. Le midi, L'Étoile propose un menu du jour à 15,90 €. Selon les envies en cuisine, un jour, le menu sera composé d'une entrée/plat, un autre, d'un plat/dessert. C'est sur le chef, Rasmane Compaore, que repose la cuisine de L'Étoile. "Je voulais le mettre en avant, je savais qu'il avait un talent", relate Samet Sarac. "Il a sa petite touche. Son poulet braisé est excellent, ses cuissons, ses grillades sont uniques. Les clients nous disent qu'ils ne trouvent pas ces cuissons ailleurs." Pour lui, la souris d'agneau servie le week-end remporte le prix du meilleur plat de L'Étoile. Ce jour-là, c'est un menu plat/dessert, pizza au poulet et tiramisu qui est proposé.

J'ai une préférence pour le salé, et l'équipe de l'Étoile a la gentillesse de remplacer le dessert par une entrée à la carte. Je peux donc goûter le tartare de saumon à l'avocat, bien assaisonné avec de l'aneth et des grains de poivre. La pizza au poulet est appétissante et particulièrement copieuse.

En entrée, un tartare de saumon à l'avocat - Marie Genty

L'Étoile propose une cuisine simple pour un bon rapport qualité/prix.

Pratique. L'Étoile, 121 avenue Georges-Clemenceau à Caen. Fermé le lundi. Tél. 06 76 46 09 06.