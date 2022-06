Place du commerce. Des nouveautés dans les boutiques du côté de Caen

Reconversion ou nouvelle ouverture du côté de Caen, la rédaction de Tendance Ouest vous donne tous les détails sur ces nouveaux commerces.

Baby spa et contrôle technique

"Travailler dans le bien-être du bébé était pour moi une évidence", précise Elena Mendes. La jeune femme, auxiliaire de puériculture a ouvert le 21 mai dernier le tout premier baby spa à Caen, installé rue de Courtonne. "J'ai pu observer au cours de mes cinq années d'expérience que le bien-être et le confort étaient essentiels pour les bébés", ajoute la gérante. Du côté des deux amis Magali Galot et Quentin Nicolle, c'était une envie commune d'ouvrir leur propre affaire. "Nous avions remarqué qu'il n'y avait de centre de contrôle technique aux alentours de Ranville, alors nous avons choisi de nous installer dans cette commune", précise Magali. Quant à Johanna Lebailly, à la tête de la toute nouvelle sandwicherie Délice Café à Caen, c'est une vraie reconversion. "Après des études de droit, j'ai eu envie de me lancer dans les métiers de bouche", souligne Johanna Lebailly.