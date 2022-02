Lancement du premier City Calendrier Rouen

Trois photographes, Marie-Hélène Labat, Isabelle Lebon et Serge Périchon, ont réalisé les photographies de ce City Calendrier Rouen. Le patrimoine, l'histoire, l'architecture mais aussi les rues détournées, les quartiers et communes aux airs de villages et la nature sont mis en valeur à travers 366 photos.

Le calendrier se compose 188 pages imprimées recto verso et est livré dans un étui original Son prix : 19 €. Il sera disponible dans les librairies rouennaises, les maisons de presse de la région rouennaise, les rayons livres des grandes surfaces, l'Office de tourisme, la boutique du musée des Beaux-Arts de Rouen et sur www.studio1517.com.