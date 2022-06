Place du commerce à Rouen. Trois nouvelles enseignes dans le centre-ville

La boutique possède un large choixd'e-cigarettes et e-liquides.Située 30 rue Beauvoisine, Univap proposeaussi de faire ses liquides soi-même.

En plus de sa gamme d'e-cigarettes, "on trouve aussi tous les matériaux pour les faire fonctionner : résistance, accus, etc.", précise Hugo Teze, cogérant. La boutique propose aussi des bases et arômes pour faire ses liquides soi-même ainsi que des petites cigarettes électroniques jetables.