Bayeux. La Ville demande une reconnaissance de catastrophe naturelle 

En raison des fortes pluies tombées samedi 4 juin, la Ville de Bayeux a demandé à l'État la reconnaissance de catastrophe naturelle. "Plusieurs zones ont été impactées, notamment la rue principale, le centre commercial E.Leclerc, la rue Montfiquet, le musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard, la cathédrale, les vestiaires du stade Baron Gérard, des riverains…", indiquait la municipalité mercredi 8 juin.

"Dans le haut de la rue Saint-Malo, l'eau a atteint une hauteur d'environ 60 centimètres en quelques instants", poursuit la Ville. Patrick Gomont, le maire de Bayeux, a donc adressé un courrier de demande aux services de l'État.

Les riverains et commerçants impactés par ces fortes pluies peuvent faire parvenir une déclaration écrite datée et signée, ainsi que des photos, précisant les dégâts constatés, et ainsi appuyer la demande de la municipalité auprès des services de l'État. Les documents sont à envoyer par voie postale à Bayeux Intercom, 4 place Gauquelin-Despallières, 14400 Bayeux, ou par mail à administrationgenerale@bayeux-intercom.fr