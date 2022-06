Athis-Val de Rouvre. Agressée à 101 ans, western chez Mamie Bernadette

Hélène Leprince, 95 ans, cheveux blancs et fines lunettes, se plaint d'avoir mal à une jambe. C'est la droite qui la fait un peu souffrir. Elle porte un pansement au-dessus du mollet. Elle n'entend plus très bien. Bernadette est sa voisine d'en face. Toutes deux habitent un coin tranquille, l'impasse aux Fleurs, tout près de la place centrale d'Athis-Val de Rouvre, aux portes de Flers. La résidence que gère l'office HLM du département, Orne Habitat, est composée d'une dizaine de logements, des petites maisons toutes simples, certaines avec une seule chambre, d'autres avec deux. Les deux grands-mères y habitent depuis plusieurs années. Hélène depuis treize ans, Bernadette bientôt quinze.

Bernadette Lejeay a fêté vendredi 17 juin son 101e anniversaire. Pour souffler ses bougies, elle aurait préféré ne pas avoir eu à vivre ce qui vient de lui arriver : le 22 mai dernier, pour une histoire de rien du tout, Mamie Bernadette, maman de trois enfants, grand-mère de neuf et arrière-grand-mère de neuf autres, s'est fait agresser violemment et menacer par son voisin, que le tribunal d'Argentan vient de condamner à de la prison ferme.

"Rien qu'à le regarder,

il faisait peur"

Connu et déjà condamné pour des affaires de violence, l'agresseur s'était installé il y a six mois au n°9 de l'impasse, tout près de chez Mamie Bernadette. Réputé pour ses coups de sang, le jeune homme est entré soudainement en furie contre sa voisine. Il ne supportait pas que Bernadette chasse son chat qui venait faire ses besoins sur le parterre de fleurs de la vieille dame !

L'affaire a tourné vinaigre : "Il a carrément pété les plombs", dit Marc Fréret, l'autre voisin des deux mamies. Ancien journalier agricole originaire de la région de Carentan, dans la Manche, il est venu travailler et s'installer du côté de Flers. Il était aux premières loges quand c'est arrivé. "J'étais en train de regarder la télévision. Soudain, j'ai entendu tout ce boucan. Le gars, il était comme fou. Il s'est mis à jeter des œufs sur le mur de la maison, puis est arrivé pour menacer Bernadette." Heureusement que Marcel, 72 ans, l'un des trois fils de la vieille dame, était là pour protéger sa mère. Et c'est lui qui s'est retrouvé bousculé. Une autre voisine a voulu intervenir. "Il l'a balancée dans les palettes stockées devant sa maison."

Le jeune voisin, de plus en plus incontrôlable, ne s'est pas arrêté là : sous les yeux de Lucie, sa compagne, il est allé chez lui se saisir d'un pistolet à billes qu'il a pointé en direction de la vieille dame et de son fils. "On a eu la frousse", dit la grand-mère. Sa voisine n'en menait pas large : "Rien qu'à le regarder, il faisait peur. Il braillait de toutes ses forces", dit Hélène. Finalement, fou de rage pour cette histoire sans queue ni tête, le voisin colérique a pris sa voiture et est parti en trombe. "Il n'en était pas à son premier coup", rapporte le voisin.

Une vie de labeur et de douleurs

pour Mamie Bernadette

La grand-mère n'a pas eu la vie facile, elle a travaillé à la ferme toute sa vie avec Pierre, son mari agriculteur. Tous deux ont eu trois enfants, Marcel, Daniel et Jacques. Elle aurait pu en avoir quatre, son premier est mort-né. "Et j'ai failli parti avec." Son mari Pierre est décédé il y a dix-neuf ans. Depuis, Bernadette vit seule dans sa maison d'Athis, un petit deux-pièces

Mamie Bernadette n'avait pas besoin de cela : il y a quelques années, elle a perdu son arrière-petit-fils, Timéo, mort accidentellement dans un accident de tracteur. Elle pleure chaque jour la disparition de ce petit bonhomme dont la figure souriante trône dans un cadre posé sur le buffet, au milieu de toutes les autres photos de famille.

Bernadette chez elle avec les photos de tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle a eu le malheur de perdre l'un d'entre eux : le jeune Timéo, son arrière-petit-fils, tué écrasé par un tracteur. - Philippe Bertin

C'est la vie modeste de Bernadette, modeste et tranquille, jusqu'à cette agression violente. À 101 ans, son gâteau d'anniversaire a eu un goût amer.