Dieppe. Une fillette de 2 ans chute du deuxième étage d'un immeuble

Une enfant de 2 ans a chuté du deuxième étage d'un immeuble d'habitation à Dieppe, quartier Janval, avenue Boucher-de-Perthes. Un deuxième étage assez bas dans cet immeuble, qui correspond plutôt, selon la police, à une chute d'un premier étage, de trois mètres environ, depuis un balcon. Les jours de la fillette ne sont pas en danger, précise-t-elle également.

Trois engins des pompiers et une équipe Smur sont intervenus sur les lieux de l'accident pour prendre en charge l'enfant et l'évacuer au plus vite vers le centre hospitalier de Dieppe. Elle s'y trouvait cette après-midi, auprès de sa maman. Les circonstances exactes de la chute ne sont pas encore connues pour l'heure.