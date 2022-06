Caux Seine Agglo. Et si vous testiez le vélo à assistance électrique ?

C'est un dispositif fréquent dans les grandes agglomérations mais encore rare dans les plus petites intercommunalités. Depuis samedi 4 juin, Caux Seine Agglo propose à ses administrés de louer un Vélo à assistance électrique (VAE) pour une période allant d'un à six mois, renouvelable une fois. Ce dispositif, baptisé Rezo'Cycle, est accessible pour 30 euros par mois.

Une caution de 700 €

La communauté de communes a investi 35 000 euros pour acheter quinze VAE auprès d'un vélociste local, ainsi que leurs équipements. "L'achat d'un vélo électrique n'est pas à la portée de tous. C'est donc un moyen pour les habitants d'expérimenter ce moyen de transport doux, tout en favorisant la transition écologique et la santé publique", indique Kamel Belghachem, vice-président de Caux Seine Agglo en charge des mobilités. Ce nouveau service vient en parallèle d'un vaste plan vélo porté à 4 millions d'euros d'ici 2026 pour créer un réseau cyclable, dont plus de la moitié est financée par l'intercommunalité.

Avant même son lancement, une trentaine d'habitants s'étaient montrés intéressés par le Rezo'Cycle. Il faudra donc, pour certains, patienter quelques mois avant de pouvoir louer l'un des quinze vélos. "On prévoit de monter en puissance en 2023 si le succès est au rendez-vous", indique Kamel Belghachem.

Pour louer, il faut prendre contact avec l'association 2M Solidaire au 02 35 31 39 50 ou écrire à cauxmobilitesservices@gmail.com. La location est réservée aux personnes majeures et résidant sur Caux Seine Agglo. Une caution de 700 € et une attestation d'assurance responsabilité civile sont demandées, ainsi que la copie d'une pièce d'identité et qu'un justificatif de domicile. Les vélos sont à retirer chez Soli'Seine, à Port-Jérôme, ou à la mairie de la commune de résidence.