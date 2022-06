Course à pied. Après la Covid, les 10 kilomètres d'Argentan ont du mal à renaître

La 41e édition des 10 kilomètres d'Argentan sera disputée vendredi 10 juin, avec près de 600 scolaires dès 15 heures, la course pour les jeunes à partir de 19 h 30, et le départ de l'épreuve phare à 20 h 30. Si dans le passé, l'épreuve a connu cinq cents inscrits, ils seront beaucoup moins cette année, pour ce premier retour des 10 kilomètres au mois de juin.

"Les courses nature sont désormais davantage plébiscitées que les courses sur route. C'est notre retour en juin, après dix ans en avril et deux années de Covid. Mais surtout, il y a désormais une foultitude de courses partout", explique Jean-Luc Eudeline, organisateur de ces 10 kilomètres. La Bayard-Argentan a envoyé pas moins de cent vingt mille mails, mais les engagements arrivent très tardivement. "Mercredi 8 juin à midi, ils sont environ 260, mais le travail pour l'organisation reste aussi important que s'ils étaient deux cents de plus", regrette l'organisateur. Le circuit, sans le crochet aux Pâtures, revient plus en centre-ville d'Argentan, à parcourir trois fois, avec la montée de la place Henry IV.