Musique. Pour ses 25 ans de carrière, Robbie Williams de retour avec un album

Robbie Williams va sortir un album intitulé XXV le 9 septembre prochain.

Ce nouvel opus sera une compilation de ses plus gros titres, accompagnés par un orchestre jazz. Le chanteur anglais a choisi les titres qu'il aime le plus et en a refait des arrangements pour le Metropole Orkest, ce qui donnera une couleur différente à ces morceaux que vous connaissez peut-être par cœur.

Outre l'orchestre jazz, le morceau Angels aura lui aussi une autre saveur, car réorchestré par… une intelligence artificielle ! Une IA mise au point pour terminer la 10e symphonie de Beethoven, restée inachevée. Vous pouvez retrouver des morceaux de cette symphonie dans cette nouvelle version d'Angels.

Rendez-vous dans les bacs le 9 septembre, pour redécouvrir 19 chansons de Robbie Williams sur la version simple de XXV, et 29 chansons dont Angels dans la version Deluxe.