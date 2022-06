Alençon. Les vainqueurs du Prix d'Amérique et du Prix de Cornulier au Trophée vert

C'est un événement hippique exceptionnel qui aura lieu dimanche 12 juin, sur l'hippodrome d'Alençon : le Trophée vert y fait l'une de ses quatorze étapes, en présence de champions.

Ce Trophée vert, c'est le Tour de France des meilleurs hippodromes en herbe du pays, avec une course prestigieuse qui sera retransmise en direct sur la chaîne de télé thématique Equidia. "Les plus prestigieuses écuries seront là, avec des chevaux qui disputent des courses bien plus importantes", explique Alain Roussel, le président de la Société des courses d'Alençon. "Certains chevaux auront à surmonter des handicaps de 25 ou 50 mètres."

Lors de cet événement, deux stars seront présentes : Davidson du Pont et Flamme du Goutier, deux chevaux sont élevés dans l'Orne. Le premier a remporté le Prix d'Amérique, le second a remporté le Prix de Cornulier.