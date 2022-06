Saint-Lô. Les Tambours du Bronx posent leurs fûts au festival Hétéroclites

Près de 35 ans de bruit et de sueur pour Les Tambours du Bronx. 35 ans de rythmes frénétiquement martelés sur des fûts en métal à travers le monde. Pour ce groupe né d'une blague entre amis, l'aventure se joue maintenant à l'international, auprès des plus grands.

Dominique des Tambours du Bronx Impossible de lire le son.

Les Tambours du Bronx ont notamment accompagné Johnny Hallyday au pied de la Tour Eiffel, assuré les premières parties de Korn et collaboré sur le Rock in Rio puis sur un album commun avec les mastodontes brésiliens de Sepultura.

Entre rock, métal, techno, percussion et univers industriel, les Tambours du Bronx se déclinent en deux formations : une classique autour des bidons et une métal avec l'ajout de guitares et de voix.

Vendredi 10 mai au festival Hétéroclites, le groupe se produira à 22 h 30, en formation métal, autrement appelée WOMP, Weapons Of Mass Percussion.

Depuis 2020 et la réédition de l'album Silence, le groupe a rongé son frein et prend maintenant plaisir à sillonner les routes avant de plancher sur de nouveaux projets, toujours assoiffés de création et de percussions.