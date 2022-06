[Photos+vidéo] Caen. Normandy Running Festival : retour sur les courses en images

Le marathon, le semi-marathon et le 10 km de Caen se sont déroulés dimanche 5 juin, dans le cadre du Normandy Running festival. Plusieurs milliers de sportifs se sont donné rendez-vous au stade Hélitas, lieu d'arrivée des différentes courses. La bonne ambiance était présente tout au long du parcours grâce aux spectateurs venus en nombre et qui ont participé aux animations organisées en marge des épreuves sportives, notamment aux concerts à la place Saint-Sauveur.

Côté sportif, c'est Isaac Koech qui a remporté la course Reine en 2 heures 14 minutes et 53 secondes. Chez les femmes, c'est la sportive Kristin Colard qui est arrivée en tête, en 2 heures 39 minutes et 30 secondes.

