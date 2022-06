Calvados. Ce qu'il faut retenir du débat avant les législatives

Ce dimanche 12 juin, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour aller voter pour le premier tour des élections législatives. Le département du Calvados est composé de six circonscriptions. Pour l'occasion, quatre candidats ont débattu sur le plateau de Caen mercredi 1er juin.

Le pouvoir d'achat,

un thème central

Autour de la table, étaient présents Emma Fourreau, représentante de Nupes sur la première circonscription (Caen Ouest), Camille Brou, pour La Normandie conquérante sur la deuxième circonscription du département (Caen Est), Philippe Mesguich, sous l'étiquette Reconquête ! pour la cinquième circonscription (Bessin), et Jean-Philippe Roy, représentant du Rassemblement national pour la sixième circonscription (Vire-Evrecy). À noter l'absence de la majorité présidentielle en raison des annulations, à la veille du débat, de Jérémie Patrier-Leitus (3e circonscription), puis de Sylvie Dumont-Prieux (2e circonscription).

Trois thèmes ont été abordés pendant ce débat. Le premier, prioritaire depuis l'élection présidentielle, concerne le pouvoir d'achat. L'inflation de plus de 5 %, un record depuis 1985, inquiète particulièrement les candidats. Pour Camille Brou, candidate de la droite et du centre sur la deuxième circonscription, "il y a un gros travail à faire sur la rémunération et la revalorisation du travail". Sur la circonscription voisine, Emma Fourreau défend aussi l'augmentation des salaires "notamment avec un SMIC à 1 500 € par mois". Si elle est élue députée, elle tient à "bloquer les prix des produits de première nécessité". Face à l'augmentation du coût de la vie (alimentation, carburant, gaz…), les élus ont défendu leurs idées pour soulager les Français en fin de mois. Dans la sixième circonscription du Calvados, 87 % des habitants vont au travail en voiture, selon des chiffres de l'INSEE. "La voiture est indispensable dans les zones rurales. Ça coûte de l'argent, il faut baisser les taxes sur ces énergies", propose Jean-Philippe Roy, le candidat du Rassemblement national, battu en 2017 par Alain Tourret. Quelle que soit leur couleur politique, tous déplorent les manques sur le ferroviaire et les transports en commun. "Souvent, le problème c'est le dernier kilomètre, commente Philippe Mesguich. Si les transports en commun deviennent un casse-tête pour les habitants, ils prennent la voiture. Il faut encourager les entreprises à contribuer aux frais de carburant des salariés." Dans cette cinquième circonscription, celle du Bessin, 70 % des habitants ne travaillent pas dans leur commune de résidence.

Le dernier thème abordé concernait la santé. La Normandie est la deuxième région de France la plus mal classée en termes de couverture de soins. Le Calvados n'est pas épargné par les déserts médicaux. "Ce qui m'a effaré en arrivant ici, c'est le mur infranchissable pour retrouver un médecin traitant proche de son domicile", s'inquiète Philippe Mesguich, qui propose de retravailler sur l'attractivité du territoire. Ces déserts médicaux et le manque de bras concernent aussi les villes de taille moyenne. Pour le candidat du RN, "il faut tout redémarrer dans l'hôpital public". Investie par l'union de la droite, Camille Brou propose "de travailler sur la médecine de ville, d'alléger le poids de l'administratif pour les soignants et donner plus de responsabilités aux infirmièr(e)s et aux aides-soignant(e)s". Pour Emma Fourreau, attirer dans la santé passe aussi par la formation. "Il faut éviter de concentrer tout sur les grosses villes et faire des universités de proximité."

Retrouvez toute l'actualité des élections législatives des 12 et 19 juin ici.