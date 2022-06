Bonne table à Rouen. Listo, l'Amérique latine dans l'assiette

Fabio Sedas Nunes a créé le restaurant Listo avec son associé il y a six ans avec l'envie de faire découvrir la cuisine de l'Amérique latine, et plus particulièrement de l'Équateur avec un mets signature, l'empanada. Ce sont des petits chaussons salés et fourrés. Marqueur de la street food sud-américaine, il se déguste dans la rue. Chez Listo, il se déguste à table ou à emporter.

Son associé étant parti vivre en Équateur, Fabio Sedas Nunes est désormais seul à la tête du restaurant, aidé de quatre personnes. Dans la petite cuisine, la pâte a empanadas est fraîchement préparée. "On a mis six mois à trouver la bonne recette", raconte Fabio Sedas Nunes.

Tout est maison

Les empanadas ont plusieurs formes. La plus traditionnelle est en demi-lune. Ceux de Listo sont plus ramassés et fourrés avec des préparations d'Amérique du Sud et des recettes étonnantes, comme la chèvre-miel ou encore avec tomates séchées et olives noires pour une version végétarienne. La recette vegan change tous les quatre et cinq mois en fonction des saisons.

Le plateau d'empanadas et leur sauce.

La cuisine de Listo est bien assaisonnée et goûteuse, offrant de multiples saveurs au sein d'un même chausson. Les formules sont à des prix très abordables. Le menu le plus cher est à 10,20 € pour six empanadas, une sauce, une salade et une boisson. Pour les gourmands, essayez les bolones, gros cromesquis à base de banane plantain fourrés à la viande et au queso, du fromage. La gourmandise panée est à déguster à toute heure et même au petit-déjeuner, comme font les Équatoriens !

Les ceviches à la crevette ou au poisson - "cuits" dans une marinade - sont à tester pour leur fraîcheur. Celui à la crevette est proposé avec une brunoise de tomates, poivrons et oignons rouges. Ils sont servis avec des frites de bananes plantain croustillantes, accompagnées de sauces : l'incontournable guacamole, la sauce piquante et crème de menthe. Parfait pour une dégustation en terrasse, ensoleillée à midi. Il y a une dizaine de couverts à l'extérieur, une vingtaine à l'intérieur. Toute la carte du restaurant est à emporter. L'empanada coûte 2,50 € l'unité, pour picorer seul. Et pour les groupes, Listo a de grandes planches à partager de 14 ou 21 pièces.

170, rue Martainville. 02 35 07 45 76.