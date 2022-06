Place du commerce - Caen. Trois nouvelles enseignes ouvrent leurs portes

Ouvert depuis le 6 mai dernier, Onolulu est situé 8 rue Saint Jean à Caen.L'enseigne propose de délicieux poke bowlsà consommer sur place.

Ici, tout est fait maison avec des produits frais et locaux pour le plus grand plaisir des papilles. Onolulu, c'est également un large choix d'ingrédients pour composer selon ses goûts son poke bowl, le tout via de nombreuses formules à des prix abordables.