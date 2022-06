Fécamp. Le festival Pestakoparc fait son retour, Sanseverino en tête d'affiche

Pestakoparc fait son retour à Fécamp. La sixième édition du festival de musique à destination des enfants de moins de 12 ans se déroule le samedi 4 juin, de 10 heures à 18 heures, rue du Précieux-Sang. Nouveauté cette année, la fête se prolonge le dimanche 5 juin, avec une soirée-concert pour toute la famille à partir de 18 heures.

Le festival a pour thème cette année la mer.

Samedi, le parc sera aménagé pour accueillir les enfants et leurs parents avec de multiples animations autour de la musique (éveil musical, jeux, initiation, découverte des instruments, etc.) ainsi que des concerts et des spectacles. Et le dimanche est ouvert aux familles, avec trois concerts. Romain Réno proposera ses chansons à texte et Boule parlera de lui à travers des chansons poétiques. La tête d'affiche sera Sanseverino : le guitariste aux 20 ans de carrière pour rendre hommage à François Béranger.

Pratique. Tarifs : le samedi, 5 €/personne, deux adultes maximum par famille (priorité aux enfants) – gratuit pour les moins de 1 an ; le dimanche, 10 €/personne.