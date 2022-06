Calvados. Marathon de la Liberté : des impacts sur la circulation

Les coureurs sont attendus dans les rues de Caen et dans le Calvados ! À partir de vendredi 3 et jusqu'au dimanche 5 juin, le Marathon de la Liberté rend hommage aux événements du Débarquement avec sept épreuves et 20 000 participants. Les courses vont impacter la circulation, à Caen notamment. Du vendredi à 21 heures au samedi à 14 heures, la circulation des véhicules est interdite avenue Albert-Sorel, côté n° pairs, de la place Louis-Guillouard vers et jusqu'au boulevard Yves-Guillou, côté n° impairs, du boulevard Yves-Guillou vers et jusqu'à la promenade du Fort, boulevard Yves-Guillou dans sa portion comprise entre la rue Saint-Ouen et la rue Jean-de-la-Varende, sur sa voie de tourne à droite vers la rue du Blanc, à l'intersection avec le boulevard des Baladas et sur la portion de ses deux voies allant en direction de l'avenue Albert-Sorel, boulevard du Petit-Vallerent, boulevard des Baladas, sur sa voie la plus à droite longeant la Prairie et raccordant le cours Général Koenig au boulevard du Petit-Vallerent.

Restrictions le samedi

Samedi, pour la Rochambelle, il sera interdit d'emprunter le boulevard Yves-Guillou, dans sa portion comprise entre la rue Saint-Ouen et le boulevard Aristide-Briand, sur sa voie de tourne à droite vers la rue du Blanc, à l'intersection avec le boulevard des Baladas, sur la portion de ses deux voies allant en direction de l'avenue Albert-Sorel, boulevard du Petit-Vallerent, boulevard des Baladas, sur sa voie la plus à droite longeant la Prairie et raccordant le cours Général Koenig au boulevard du Petit-Vallerent, rue Saint-Laurent, rue de Bras, passerelle de l'Orne, rue de l'Arquette, dans sa partie comprise entre la rue Montaigu et la passerelle de l'Orne (sauf riverains), route de Louvigny, dans le sens Louvigny (depuis la limite communale Caen) vers Caen, cours Général De Gaulle, dans les deux sens de circulation, dans sa partie comprise entre la place Foch et la rue Sadi-Carnot, rue Jean-Romain, de la rue Gabriel-Dupont vers et jusqu'au cours Général De Gaulle, rue Docteur Le Rasle, rue Marthe-Lerochois, entre la rue Mélingue et la rue Sadi-Carnot, rue du Pont-Saint-Jacques, rue des Teinturiers, entre la rue Gémare et la rue du Tour-de-Terre, rue Calibourg, rue Gémare (sauf accès urgences de la clinique de la Miséricorde), rue des Cordeliers, rue Vauquelin, entre la rue Quincampoix et la rue Saint-Sauveur, rue Pémagnie, rue aux Fromages, rue Bertauld, rue Guillaume-Le-Conquérant, entre la place Fontette et la rue Saint-Manvieu, rue Guillaume-Le-Conquérant, entre la rue Saint-Manvieu et la place de l'Ancienne-Boucherie (sauf riverains), et une partie de la rue du Carel.

Restrictions le dimanche

Enfin dimanche, toute la journée, il sera interdit de rouler sur le boulevard Yves-Guillou, au même endroit que le samedi. Idem pour le Boulevard des Baladas.

Interdit aussi de prendre la rue de Bras, entre la rue Saint-Laurent et la rue Paul-Doumer, rue Jean-Eudes, passerelle de l'Orne, rue de l'Arquette, dans sa partie comprise entre la rue Montaigu et la passerelle de l'Orne (sauf riverains), route de Louvigny, dans le sens Louvigny (depuis la limite communale Caen) vers Caen, cours Général De Gaulle, dans les deux sens de circulation, dans sa partie comprise entre la place Foch et la rue Sadi-Carnot, rue Jean-Romain, de la rue Gabriel-Dupont vers et jusqu'au cours Général De Gaulle, rue Docteur Le Rasle, rue Marthe-Lerochois, entre la rue Mélingue et la rue Sadi-Carnot, rue du Pont-Saint-Jacques, rue des Teinturiers, entre la place Jean-Letellier et la rue Saint-Pierre, rue Calibourg, rue du Bailliage, rue du Gaillon, entre la rue des Carrières-Saint-Julien et la place de la Mare, rue aux Juifs (saufs riverains), rue Sophronyme-Beaujour (sauf riverains), rue des Carrières-Saint-Julien, entre la rue Haldot et la rue Bosnières, rue des Cordeliers, rue Vauquelin, entre la rue Quincampoix et la rue Saint-Sauveur, rue Pémagnie, rue aux Fromages, rue Bertauld, rue Guillaume-Le-Conquérant, entre la place Fontette et la rue Saint-Manvieu, entre la rue Saint Manvieu et la place de l'Ancienne-Boucherie (sauf riverains), et une partie de la rue du Carel.

Dans le Calvados, des perturbations sont à prévoir dimanche dans les différentes villes où vont passer les coureurs : à Courseulles pour le départ à 9 heures, Langrune, Lion, Ouistreham, le pont de Bénouville ou encore Epron.