Législatives 2022. Jean-Luc Mélenchon en déplacement dans le Calvados 

À l'approche des élections législatives qui se tiennent les 12 et 19 juin prochains, Jean-Luc Mélenchon, représentant de La France insoumise, sera en déplacement à Caen le mercredi 8 juin, pour un meeting, au Centre des congrès. L'homme politique vient apporter son soutien aux six candidats de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) du Calvados, Emma Fourreau pour la première circonscription, Arthur Delaporte pour la deuxième, Didier Canu pour la troisième, Pierre Mouraret pour la quatrième, Valérie Harel pour la cinquième et Noé Gauchard pour la sixième.

Pratique. Centre des congrès de Caen, mercredi 8 juin à partir de 19 heures.