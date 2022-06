Calvados. "Je m'inquiète de notre incapacité à agir"

À quoi peut-on s'attendre

dans les années à venir ?

C'est extrêmement compliqué de prévoir ce qu'il peut se passer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'avec une élévation du niveau des mers qui va s'accentuer dans les décennies à venir, on ne pourra plus vivre sur le littoral de la même façon. Il y a des endroits qui vont être de plus en plus dangereux et qu'il faudra malheureusement quitter. Il ne s'agit pas de créer un No man's land, mais ça veut dire y vivre un peu plus éloigné par rapport à aujourd'hui.

Vous travaillez sur le sujet depuis

les années 90, comment

cela a-t-il évolué ?

On sent que depuis le début des années 2000, il y a eu un coup d'accélérateur au niveau de l'élévation du niveau des mers et du réchauffement climatique. Comme si on avait passé un seuil. Ça va beaucoup plus vite depuis ce moment-là. Je ne l'explique pas, peut-être parce qu'il y a un effet d'inertie. Cela fait un moment que l'on ne fait pas ce qu'il faut pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et l'accumulation fait qu'aujourd'hui, ça déborde.

Quel est votre état d'esprit face

à cette situation ?

Ce ne sont pas des catastrophes annoncées mais des réaménagements du territoire, des déplacements de personnes. Ça va bouleverser les activités économiques, l'implantation urbaine. Ça va coûter très cher, mais on va s'adapter. Moi, ce qui m'inquiète, c'est notre incapacité à agir pour limiter cela.