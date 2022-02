Quatre bidons d'essence volée

Il est 1h50, lundi 10 octobre, lorsque la brigade anti criminalité en patrouille rue Voltaire, à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, repère deux individus qui remplissent leur véhicule avec des bidons. Les forces de l'ordre décident alors de les contrôler. Les deux hommes, deux frères, dont l'un est né en 1976 et réside à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf et l'autre né en 1986, et habite Saint-Etienne-Du-Rouvray, ont donné chacun une version différente.

Le premier a affirmé que le carburant avait été subtilisé à une voiture stationnée non loin de là. Après vérification il s'est avéré que ledit véhicule ne roulait plus depuis plusieurs années. L'autre a avoué que l'essence avait été subtilisé à un camion, dans la commune de Maromme.

Les deux hommes ont été ramenés à l'Hôtel de Police avec quatre bidons, dont deux vides.