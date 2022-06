Calvados. Attention aux arnaques à l'horodateur !

La gendarmerie du Calvados est intervenue mardi 17 mai pour des arnaques à l'horodateur à Villers-sur-Mer. Trois hommes, pris en flagrant délit, ont été interpellés puis placés en garde à vue.

Le trio, composé de deux majeurs et un mineur, avait élaboré un plan, révèle la gendarmerie du Calvados. Deux d'entre eux, se faisant passer pour des étrangers, accostent des passants en train de régler leur stationnement. Prétextant ne pas avoir de carte bleue, les arnaqueurs demandent à leur victime de payer leur montant au parcmètre contre un remboursement en espèces. Pendant que cette dernière paie, les deux hommes regardent le code et en profitent, par un stratagème de diversion, pour dérober la carte. L'une des victimes a déposé plainte à la gendarmerie. "Malheureusement, sa carte avait déjà été utilisée par les escrocs pour payer une somme conséquente de paris sportifs. Après une enquête des gendarmes, il se trouve que deux autres vols de cartes bleues à Dives-sur-Mer et Cabourg seraient imputés à ces mêmes malfaiteurs", indiquent les forces de l'ordre.

La gendarmerie du Calvados rappelle de rester vigilants, de veiller à dissimuler son code de carte bancaire et de faire opposition immédiatement en cas de perte ou de vol.