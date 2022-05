Cherbourg-en-Cotentin. Crise des urgences : Emmanuel Macron à la rencontre des soignants

Le Président de la République Emmanuel Macron et sa ministre de la Santé Brigitte Bourguignon se sont rendus mardi 31 mai à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Après deux heures de retard sur le planning initial, le chef de l'Etat est arrivé, depuis un sommet européen à Bruxelles, en Normandie. Il a d'abord pris un bain de foule et échangé avec des dizaines de soignants. Certains l'ont interpellé et lui ont demandé d'agir pour améliorer leurs conditions de travail dégradées. Finalement, vers 18 h 30, le président de la République et la ministre de la Santé se sont installés autour de la table avec plusieurs professionnels de santé pour parler de l'accès aux urgences, qui est régulé par le SAMU depuis le 10 janvier, et renforcé (de 15 heure à 8 h 30) depuis lundi 30 mai. SAMU, direction de l'hôpital, médecins libéraux et de l'association SOS Médecins travaillent main dans la main pour assurer une continuité des soins non programmés, alors même qu'il manque 17 urgentistes pour que le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) fonctionne correctement.

Christophe Marchenay, président de l'association SOS Médecins Impossible de lire le son.

Une situation tendue que Christophe Marchenay, président de SOS Médecins à Cherbourg, a décrite au Président. "On dégrade notre système de santé, [cette régulation] n'est pas une optimisation du fonctionnement. La problématique est urgente" a-t-il plaidé. "La situation est très grave" a quant à lui commencé Antoine Leveneur, à la tête de l'Union régionale des médecins libéraux (URML) de Normandie. Emmanuel Macron a malgré tout félicité ce système et a annoncé vouloir "enclencher un travail national pour faire une cartographie" des réels besoins dans les territoires et au-delà, inciter les jeunes médecins à travailler dans les déserts médicaux.

Le Président Emmanuel Macron au sujet des déserts médicaux Impossible de lire le son.

Cette nouvelle mission "d'un mois sur les soins non programmés" est confiée au président de Samu-Urgences de France, François Braun.