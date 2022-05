Saint-Lô. Suzane et Deluxe annoncés aux Rendez-Vous Soniques

La liste des artistes présents au festival Rendez-Vous Soniques de Saint-Lô continue de s'allonger. Mardi 31 mai, deux nouveaux noms ont été dévoilés. Suzane et Deluxe seront sur la scène du Parc des expositions le 11 novembre, à 20 heures. Suzane est déjà passée par les plus grandes scènes, comme celle de l'Olympia. Elle a d'ailleurs remporté la Victoire de la révélation scène lors de Victoires de la musique 2020. Elle revient sur scène pour un nouveau show et de nouvelles chansons.

Deluxe est un groupe d'électropop déjà passé par la ville préfectorale en 2019. Les six membres du groupe défendront leur album "Moustache gracias", sorti en mars dernier. Une belle soirée, pleine d'énergie, en perspective. La billetterie est ouverte.

Fishbach et Bertrand Belin font aussi partie de la programmation, ils seront sur la scène du Normandy le 12 novembre à 20 h 30.