Le Havre. Seafrigo et SIM lancent une formation en logistique

La logistique est un secteur où les emplois ne manquent pas, en Seine-Maritime. Dans sa dernière enquête sur les besoins de main-d'œuvre en 2022, Pôle emploi recensait 1 500 projets d'embauche dans la manutention. "Il y a de plus en plus d'entrepôts, mais pas davantage de main-d'œuvre. Le manque de candidats est accentué par la crise Covid et la hausse du coût de l'essence", constate Édouard Lefebvre, directeur du développement chez SIM Emploi, au Havre. Cette agence de travail temporaire lance donc avec Seafrigo Group, l'un des poids lourds du secteur, une formation diplômante de technicien logistique en alternance, équivalent du niveau bac, reconnue par l'État. "Nous formerons dix à vingt élèves qui alterneront trois semaines chez Seafrigo et trois semaines chez Aden Formations. Ils passeront des CACES - des certificats pour piloter des chariots et nacelles -, auront des cours d'informatique, des cours d'anglais, des master class sur l'histoire de Seafrigo…", détaille Édouard Lefebvre.

Payés au SMIC

Les élèves seront payés au SMIC durant toute la durée de la formation, qui devrait leur permettre de décrocher des contrats en intérim, CDD voire CDI à la sortie. "Ils débuteront tous par de la manutention mais évolueront très vite sur de la préparation de commandes, des postes de caristes et pourquoi pas des postes de chefs d'équipe à la fin de la formation."

Edouard Lefebvre - Directeur de SIM Emploi Impossible de lire le son.

Avec cette académie, baptisée Logistique en Seine, SIM et Seafrigo ambitionnent de former une centaine de personnes à horizon cinq ans. Tous les candidats majeurs sont les bienvenus, hommes ou femmes, avec une appétence pour la logistique et prêts à travailler dans des entrepôts réfrigérés. Une première promotion débutera la formation le jeudi 16 juin.

Les candidatures sont ouvertes à

logistiqueenseine@sim-emploi.fr.