Football. Un maintien en Ligue 2 pour Quevilly Rouen Métropole !

Ils l'ont fait ! Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont validé leur maintien en Ligue 2 après s'être imposés sur leur pelouse du stade Robert-Diochon, dimanche 29 mai, sur le score de 2-0, lors des barrages face au club de Villefranche Beaujolais.

"Ça n'a pas été simple mais on n'a rien lâché"

Après une première mi-temps vierge de but et plutôt hachée par les fautes et une certaine tension, les Rouge et Jaune vont ouvrir la marque peu après le retour de la pause par le célèbre buteur Duckens Nazon qui, sur un ballon en profondeur, s'en va crucifier une première fois le portier adverse. Les adversaires du jour, déjà battus 3-1 lors du match aller, sont donc obligés de se découvrir. Et c'est tout logiquement en fin de match que Nazon double la mise sur un trois contre un bien mené qu'il conclut pour offrir une belle fête aux 4 000 supporters venus encourager leur équipe.

Une première historique pour le club seinomarin, qui disputera une seconde saison en Ligue 2 après avoir fait l'ascenseur il y a quelques années lors de leur première expérience. "Il y a une grande satisfaction pour le club, pour les joueurs. J'ai adoré bosser avec eux. J'ai vécu quelque chose de particulier sur l'aspect humain, ça n'a pas été simple, mais on n'a rien lâché. On est soulagés, les joueurs ont réalisé une saison héroïque, je suis fier de ce qui a été réalisé", commentait le coach Fabien Mercadal, qui, malgré ce résultat, pourrait bien être sur le départ.